Max Giusti pronto per il Capodanno ad Ancona: «Ci divertiremo come pazzi, non ve lo perdete»

ANCONA «Salteremo, ci divertiremo come pazzi». Parola di Max Giusti , il superospite del capodanno anconetano che in un videomessaggio affidato ai social network ricorda l'appuntamento per la notte di San Silvestro in piazza Cavour , dove si esibirà dalle 23 fino alla mezzanotte. «Non ve lo perdete. Sì, farò la mia parte di comicità ma sarà molto musicale. È l'ultimo dell'anno e vogliamo darci sotto» la promessa dell'attore e conduttore televisivo. Prima di lui, sul palco saliranno anche gli Ex-Otago - in scaletta a partire dalle 21:45. E poi i dj-set di Superstar Party Disco, per festeggiare il primo giorno del 2024 al ritmo dei classici della musica dei Settanta, Ottanta e Novanta.