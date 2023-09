L'estate che non vuole finire: tanta gente a Portonovo anche nel secondo weekend di settembre

ANCONA- La lunga coda dell'estate. Con il meteo che assiste, e una temperatura gradevole, anche nel secondo weekend di settembre Portonovo sarà affollata di bagnanti. Anconetani ma anche turisti. Il primo assaggio è avvenuto già questa mattina (9 settembre) dove, dalle 9 in poi tantissime persone si sono posizionate negli stabilimenti e in spiaggia libera per godersi gli ultimi giorni di mare. Se le previsioni saranno buone non è escluso, fino a metà mese, che potranno riverificarsi situazioni simili.