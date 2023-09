In Bocca al Luppolo: lo show dei Kurnalcool in piazza Pertini tra birre e persone di ogni età

Uno show bello, intenso e coinvolgente quello dei Kurnalcool - famosa band heavy metal e hard rock in salsa locale nata nel 1986 e composta da sette artisti provenienti da varie zone delle Marche, in particolare dell'anconetano - ieri sera (9 settembre) a piazza Pertini ad Ancona . Tante persone di ogni età e generazione che hanno cantato, ballato e accompagnato l'esibizione sul palco durata un paio d'ore con tutti i successi principali dagli anni '80 fino ad oggi. Il contesto, ideale, quello dell'evento in Bocca al Luppolo (dal 9 all'11 settembre in piazza Pertini) promosso da CNA e patrocinato dal Comune di Ancona. Birra, panini, cucina locale, fritti e tanto altro in un sabato che ha abbracciato le varie esigenze culinarie, e non solo, di decine di anconetani.