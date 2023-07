Fano, resta bloccato nella scarpata: lo salvano i pompieri. Le immagini dell'intervento

FANO- I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa notte (28 luglio) a Fano per soccorrere un giovane rimasto bloccata in una zona impervia e difficilmente raggiungibile. Sul posto la squadra dei pompieri è riuscita a scendere nella scarpata utilizzando tecniche speciali SAF (Speleo Alpino Fluviale), facendosi largo anche con la motosega nella fitta vegetazione, per raggiungere il ragazzo. Al quest'ultimo, che era visibilmente infreddolito, è stato fatto indossare il giubbino di uno dei soccorritori e poi, una volta recuperato definitivamente, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.