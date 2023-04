Come guadagnare con il riciclo delle bottiglie di plastica? 10 modi redditizi di riciclo

L'attenzione per la salvaguardia del pianeta ha portato alla diffusione del riciclo e all'adozione di misure eco-sostenibili da parte dei cittadini ma anche di molte aziende. ad esempio, avviare un'attività di raccolta e riciclo, aprendo un cosiddetto "ecopunto". Oppure creare portagioie, tagliando i fondi delle bottiglie, montandoli su delle asticelle in ferro e decorandoli a proprio piacimento. Realizzare dei portapenne, tagliando le bottiglie a metà. Riciclare i tappi delle bottiglie, utilizzandoli per realizzare dei portachiavi. Costruire dei portacandele, tagliandole e decorando le bottiglie. Creare dei vasi per piante, tagliandole a metà, bucherellandole sul fondo e riempiendole di terriccio e piantine. Realizzare delle scatole per la raccolta differenziata, assemblandole. Costruire dei puff o dei cuscini. Realizzare dei portaoggetti da parete, fissandole ad una base. Creare delle decorazioni natalizie o pasquali. Foto: Shutterstock, 123rf - Music: "Summer" from Bensound.com