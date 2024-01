Baglioni, live a tutto cuore a Pesaro: musica e magia nella data zero del nuovo tour di “Re Claudio”

E' partito dalla capitale della cultura 2024 il nuovo tour di Claudio Baglioni , stasera, giovedì 18 gennaio, alle ore 21 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro . Un live “aTUTTOCUORE”, l’ultimo brano lanciato nel 2023, che promette uno show incredibile e super tecnologico sull’immenso spazio scenico 3D, nel quale tutte le dimensioni, orizzontalità, verticalità, profondità, vengono esplorate ed esaltate e dove la narrazione fonde i linguaggi del cinema e del teatro. Racconti per immagini, sviluppati, per la prima volta in un live di Baglioni, su grandi schermi e atmosfere, costumi e tatuaggi tribali che richiamano pellicole come “Mad Max” o “Codice Genesi” si mescolano, infatti, al ruolo e agli interventi di un coro da tragedia greca e a imponenti movimenti scenici che richiamano gli allestimenti teatrali delle grandi opere.