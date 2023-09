Al via la Regata del Conero, sfida tra 150 imbarcazioni: sole e famiglie al Passetto per lo start

Torna lo spettacolo, anzi la ”Mareviglia” della Regata del Conero . Questa mattina, partenza alle 11 dalla scalinata del Passetto, sono state le 150 imbarcazioni iscritte per dare vita a quella che è diventata oramai una classica sfida del settembre anconetano, seguita da tanta gente sia alla partenza al Passetto (con la diretta di Paolo Cori) sia lungo il percorso verso Portonovo, dove ci sarà la virata ed il ritorno ad Ancona. Quest’anno la Regata del Conero fa parte del circuito “Go to Barcolana”, assieme alle prove di Pescara e Marina di Ravenna, che accompagnerà le imbarcazioni alla Barcolana di Trieste, la più popolata regata al mondo e per questo sono arrivate ad Ancona dei veri maxi yacht, che caratterizzeranno l’evento.