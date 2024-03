Matrimonio con il visore Apple, la smorfia della sposa fa il giro del web: «Lei non voleva, ma l'ho convinta»

Che realtà aumentata avrà voluto vedere proprio nel giorno del suo matrimonio? Una domanda che sicuramente deve essere balenata in testa alla moglie che, in una foto che ha fatto il giro dei social, guarda il neosposo con una faccia molto perplessa mentre lui indossa l'Apple Vision Pro subito dopo la cerimonia nuziale.

«Non l'ho indossato durante la cerimonia per rispetto a Dio e a mia moglie», ha detto lo sposo, uno sviluppatore di software di 24 anni di nome Jacob Wright, alla rivista Fortune. «Ma quando siamo usciti per scattare le foto, scherzando, ho pensato: "Ehi, ho il mio Apple Vision Pro nello zaino"».

Dalla foto, però, la moglie non pare del tutto contenta. Cambree Wright all'inizio non ha apprezzato, ma poi è stata convinta: «Sembro arrabbiata nella foto, ma non lo ero veramente», ha rivelato.

Ballare al proprio matrimonio con il visore

«Just Married» (appena sposati), ha scritto Jacob per accompagnare la foto apparsa su X. Ma non è finita là, perché il protagonista di questa romantica storia futuristica ha postato anche il video in cui balla con il visore in mezzo a tutti gli invitati.

«Congratulazioni - si legge in un commento ironico - tu e il tuo Apple Vision Pro sembrate proprio una bella coppia».

Lo sposo ha rivelato alla rivista: «Ho un video di me lì con tutte le damigelle d'onore e tutti i testimoni. Penso che sarà fantastico mostrarlo ai nostri figli tra 20 anni», ha detto. Anche se, a quel punto, glielo potrà mostrare «come un ologramma», ha scherzato Jacob.