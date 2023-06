Record di startup. Alla fine del 2022 erano 14.708 quelle attive in Italia, il livello più alto di sempre. La Lombardia, il Lazio e la Campania si confermano le prime tre regioni italiane per numero di startup innovative. Tre su quattro, il 76,2%, sono specializzate in servizi alle imprese (in particolare produzione di software e consulenza informatica, 39,6%, ricerca e sviluppo, 14,2%, e attività dei servizi d’informazione, 8,6%). Sono inoltre 2.600 le startup fondate da under 35 e duemila quelle femminili. Non solo. Nel 2022 gli investimenti in Italia di capitali di rischio nelle startup e scale-up hanno raggiunto e superato il traguardo dei due miliardi di euro, arrivando a quota 2.080 milioni di euro, con un incremento del 67,3% rispetto al 2021, quando gli investimenti si erano attestati su 1.243 milioni di euro. Così emerge dall’EY Venture capital barometer, studio annuale dal quale si evince che si tratta di dati in controtendenza rispetto a quelli di ecosistemi più maturi in Europa, come Regno Unito e Germania. A livello geografico, la Lombardia conferma la leadership sia per numero di operazioni che per capitali raccolti dalle proprie imprese (più del 50% della raccolta totale). Vanno meno bene le regioni del Sud e quelle del Centro Italia, dove si registra una carenza di potenziali investitori nonostante sia elevata la presenza di società innovative: il Mezzogiorno accoglie il 26% delle startup e pmi, mentre il centro arriva al 21%. Dal punto di vista settoriale, invece, l’EY Venture capital barometer evidenzia che c’è grande interesse nei confronti del segmento fintech, con 712 milioni di euro raccolti grazie ad alcuni round di grande successo. Qualche esempio? Satispay nel 2022 ha raccolto 320 milioni di euro. A seguire Newcleo, con un investimento pari a 300 milioni di euro. Sempre l’anno scorso Scalapay ha chiuso due round per un totale di 215 milioni di euro.

