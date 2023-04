Immaginate una cuffia capace di tradurre simultaneamente un messaggio vocale in più di 100 lingue diverse. Esiste e si chiama Nimrod: a idearla è stata la startup 2PGreco, nata nel 2019, tra le otto vincitrici della challenge “Tutte le strade partono da Roma”, lanciata da Fs per individuare progetti innovativi volti a migliorare servizi e modalità di assistenza in un’ottica di integrazione sociale delle persone che vivono in stato di fragilità. Homes4All, altra startup vincitrice, fondata nel 2019, è impegnata nel contrastare l’emergenza abitativa favorendo la rigenerazione urbana grazie alla sua rete di investitori. Ridaje è una startup che si occupa del reintegro dei senza fissa dimora e delle persone fragili attraverso un corso professionale in giardinaggio urbano per la riqualifica di aree verdi pubbliche. MineCrime, riconosciuta anche come benefit corporation, ha messo a punto un algoritmo di proprietà tramite il quale riesce a raccogliere e sistematizzare i dati sugli illeciti urbani. Nocotù, attiva nel campo della social innovation, ha sviluppato una soluzione abitativa modulare che sfrutta il ricondizionamento di container usati per promuovere pratiche costruttive sostenibili e autosufficienti. Poi c’è Viola, che ha mosso i primi passi nel 2022 e che sta mettendo a punto un sistema di videochiamata per accompagnare le persone nei luoghi meno sicuri e migliorare così la sicurezza in strada delle donne.

LE CANDIDATURE

La challenge ha visto candidare 27 progetti innovativi. Delle 27 tra startup e Pmi innovative che hanno risposto alla sfida, ognuna con la propria idea, otto delle quattordici finaliste hanno potuto accedere a un percorso di accelerazione, basato su 13 workshop della durata di 4 mesi. Più nel complesso, oltre 200 startup hanno risposto nel 2022 alle call to action lanciate dal gruppo guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris. Nell’ultimo anno, oltre ad ampliare la sua rete di collaborazioni con le startup e le piccole e medie imprese innovative, Fs ha stretto partnership con incubatori, ha definito un nuovo modello di innovazione basato sul concetto di Hub and Spoke, in grado di garantire una più omogenea e distribuita applicazione del concetto di innovazione, e lanciato call for innovation all’esterno come appunto “Tutte le strade partono da Roma”. Per quanto riguarda i progetti di co-innovazione e Proof of concept sono state avviate sperimentazioni su tematiche differenti che vanno dalla digitalizzazione documentale di cantiere alla manutenzione predittiva.

I TRAGUARDI

Per Fs, che punta a diventare un incubatore di idee interne ed esterne, l’innovazione è a tutti gli effetti un fattore abilitante per il nuovo piano industriale, insieme alle persone. L’attenzione alle persone diviene elemento trasversale in tutti i campi aziendali: la formazione dei giovani e dei meno giovani, lo sviluppo delle competenze che il mondo del lavoro di oggi richiede, rendono strategico e prezioso il capitale umano dell’intero gruppo. Nell’ambito del Pnrr, inoltre, Fs ha attivato una collaborazione scientifica e di ricerca con enti accademici per dottorati in settori strategici per lo sviluppo delle attività legate agli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono in corso, infine, più di quaranta accordi con enti accademici, formativi o di ricerca, che coinvolgono le maggiori università italiane, tra cui la Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, la Luiss, l’Università di Napoli Federico II, il Politecnico di Bari, l’Università di Palermo e i Politecnici di Torino e Milano. Obiettivo: creare “reti di approfondimento” interne ed esterne all’azienda, così da contribuire a creare le nuove competenze, valorizzando le idee innovative dei giovani e allo stesso tempo mettendo loro a disposizione il know-how specialistico e innovativo dei ferrovieri, degli ingegneri e dei manager del gruppo Fs.

