Per molti anni ci hanno illustrato scenari e raccontato storie di cucine modernissime e ultraconnesse, dal design minimale e con gli elettrodomestici che comunicavano efficientemente tra loro. Racconti che poi però si scontravano con la dura realtà fatta di ecosistemi non ancora perfezionati, connessioni lente e performance digitali non sempre all’altezza. La situazione è durata per alcuni anni con la smart home che non riusciva sempre a mantenere le promesse. Oggi però il panorama è cambiato e così ci troviamo di fronte a protocolli per la smart home evoluti e con connessioni finalmente stabili. In più, l’Intelligenza Artificiale rappresenta un fondamentale asset che eleva le prestazioni e consente una personalizzazione spinta al massimo e che, soprattutto, permette di allungare la filiera coinvolgendo anche i fornitori di energia elettrica, consentendo un’importante efficienza energetica.

LE NOVITÀ

Sono molti i produttori che stanno lavorando su questo fronte. Ad esempio il gruppo Haier – con al suo interno brand come Hoover e Candy e lo stesso Haier nel settore premium – ha creato un vero e proprio ecosistema gestito dall’app hOn che permette di gestire in remoto tutti gli elettrodomestici. A oggi sono sei milioni le famiglie che hanno attivato l’app e che sfruttano la connessione tra i vari elettrodomestici. La vera novità sta nel poter utilizzare l’Internet of Thing sempre più evoluta nei prodotti connessi che sono in grado di capire il momento di minor costo energetico per l’utente ed effettuare una manutenzione preventiva per evitare cattive sorprese in bolletta. La chiamano Home-Energy Ecosystem, ovvero la possibilità di gestire l’energia dell’intera casa secondo la smart grid, interconnettendo elettrodomestici con sistemi solari e fotovoltaici, e lasciando che l’app hOn di Haier gestisca tutti i dispositivi. Una soluzione completa in grado di fornire benefici tangibili ai consumatori nel monitoraggio e nella riduzione dei consumi energetici e dei relativi costi.

TUTTO IN UNO

Ma entriamo dentro la nuova cucina presentata all’IFA di Berlino, la fiera internazionale dell’elettronica. Abbiamo visto forni basati sul machine learning che, tramite la videocamera integrata, sono in grado di riconoscere il cibo e proporre diversi tipi di preparazioni, settare automaticamente i parametri di cottura corretti, e controllare tutto il processo seguendo la cottura fino alla sua conclusione analizzando lo stato del cibo. Si chiama Bionic Vision ed è un sistema contenuto nella nuova gamma di forni ID Series di Haier con tecnologie Bionicook. Anche Samsung sta lavorando su questo fronte utilizzando l’Intelligenza Artificiale con Samsung Food, una nuova applicazione “tutto in uno” per cercare, condividere e salvare nuove ricette, pianificare i pasti, cucinare e fare la spesa. Annunciata nel corso della conferenza stampa a IFA, Samsung Food sarà disponibile in 104 Paesi e in otto lingue – italiano incluso – mettendo a disposizione degli utenti una buona parte del patrimonio di conoscenze alimentari di tutto il mondo, con la possibilità di personalizzare le scelte in materia di alimentazione, salute e cucina. L’applicazione sarà poi in grado di connettersi con la cucina inviando in tempo reale il tempo di cottura e la temperatura al forno Samsung compatibile. Entro la fine dell’anno, grazie alla tecnologia Food AI, Samsung Food suggerirà inoltre ricette personalizzate per rispecchiare le esigenze alimentari degli utenti. Per esempio, sarà in grado di consigliare la versione vegana di una ricetta in pochi passaggi. Inoltre, sempre entro la fine del 2023, Samsung Food potrà interfacciarsi con Samsung Health per adattare i piani alimentari alle preferenze e alle esigenze nutrizionali degli utenti e aiutarli a raggiungere gli obiettivi di salute. Nel 2024 poi, grazie alla tecnologia Vision AI, Samsung Food potrà utilizzare le foto scattate ai pasti per verificare le informazioni nutrizionali, riconoscere gli ingredienti e consigliare le ricette migliori.

LE LINEE

Le altre parole chiave della nuova cucina vista a IFA sono integrazione ed efficienza: ecco quindi i nuovi forni Next Oven di Candy che permettono di cucinare menu diversi in contemporanea su sei livelli oppure i frigoriferi combinati LG che grazie al compressore Smart Inverter garantiscono efficienza energetica grazie alla capacità di regolare la velocità di funzionamento in base alle condizioni effettive di utilizzo. Una parola infine anche sul design. L’elevato contenuto tecnologico dei nuovi elettrodomestici e in generale il look and feel del tech di nuova generazione fa sì che la maggior parte dei nuovi prodotti della tech siano di colore antracite e scuro. Si sta quindi verificando una sostanziale darkizzazione dei principali elettrodomestici, di conseguenza cambiano anche gli arredamenti e gli altri elementi di design all’interno della cucina, che diventa un ambiente ancora più affascinante ed elegante, senza per forza ricorrere al minimalismo sfrenato.

I PRODOTTI

Il forno interattivo

I nuovi forni Haier hanno classe energetica A++ e grazie alla fotocamera Bionic Vision integrata nello sportello del forno sfruttano l,AI per riconoscere i cibi e consigliare ricette. Misurare e gestire la temperature, tiene traccia e va incontro anche alle abitudini e ai gusti dell'utente per migliorare l'esperienza dell'utente. Controllo da remoto con l'app hOn.

Haier Serie ID con Bionicook Disponibile fine 2023 www.haier-europe.com

Il frigorifero è tutto green

Il nuovo frigo della serie Green Collection è realizzato con materiali ecologici come acciaio verde per i pannelli laterali e bioplastiche all'interno che riducono del 33% le emissioni di CO₂. La tecnologia VitaFresh è progettata per ridurre gli sprechi alimentari, mentre i cassetti VitaFresh XXL sono dotati di zone climatizzate per una conservazione ottimale di frutta, verdura, carne e pesce.

Bosch Green Evolution KGN49OXBT Prezzo: 1399 euro www.bosch.it

Il piano cottura con asprirazione incorporata

Perfecto è un piano cottura a induzione potente, silenzioso e compatto disponibile nelle misure da 60 e 80 cm. Il motore è nascosto sotto il vetro e ha una capacità di aspirazione laterale di 700 mc/h. Quindi prestazioni eccezionale. Classe A++, ha autospegnimento ritardato regolabile e avviso di manutenzione per il filtro antigrasso. Superficie realizzata in vetro ceramica nero.

Perfecto Galvanet Prezzo: da rivenditore Sito web: www.galvanet.it

Lavastoviglia a doppia tecnologia

Elegante lavastoviglie classe A, con display led e Wi-Fi per l'app LG ThinQ. La tecnologia QuadWash sfrutta la rotazione multidirezionale dei suoi quattro bracci irroratori per rimuovere sporco grasso e residui di cibo dalle stoviglie mentre la tecnologia LG TrueSteam utilizza un getto di vapore caldo per ridurre germi e batteri garantendo risultati di pulizia scintillanti.

Lg Quadwash Serie 3 Prezzo: 999 euro www.lg.com

La cantinetta con la giusta temperatura per ogni bottiglia

La cantinetta per il vino di Hoover ha un design elegante e moderno con cui è possibile gestire la miglior conservazione del vino sia in modalità mono zona – una temperatura specifica per determinate categorie di vini – sia in doppia zona con due temperature indipendenti. Tutta la gestione del cooling è possibile farla anche attraverso l'app hOn.

Hoover Wine Cooler H-Wine 700 Disponibile fine 2023 www.hoover-home.com/