PESARO Oggi pomeriggio la Carpegna Prosciutto presenta la campagna abbonamenti in vista della stagione 2023-2024. Intanto nella lunga chiacchierata fatta martedì pomeriggio in sede con coach Maurizio Buscaglia, gli abbiamo chiesto quanto sia importante in uno staff tecnico tutto pesarese aver già lavorato con un grande professionista come Giacomo Baioni. «Siccome lo staff è tutto pesarese, adesso mettiamo la cartina dell’Umbria dietro la mia scrivania così cerco di tenere botta. A parte le battute è molto bello, perché c’è una grandissima partecipazione e un grande senso di responsabilità che già io sento perché sono venuto qui e te lo rimbalzano anche loro ed è bellissimo. Inoltre è tutta gente molto preparata, per cui quando parliamo di pallacanestro vedi che c’è un vissuto, un trascorso, gente che si informa ed è molto stimolante. Per quanto riguarda Giacomo abbiamo condiviso un periodo molto strong, perché al di là del periodo storico che vivevamo in quel momento con il covid e il lock down abbiamo iniziato a lavorare con qualche partita di Eurocup ma soprattutto in campionato con una squadra (Brescia ndr) che in quel momento doveva cambiare pelle e ritrovare delle linee e delle energie. Quindi ci siamo molto compattati e siccome siamo affini su molte cose che riguardano la costruzione del gioco e quant’altro ci stiamo trovando bene in questo momento, ma questo sta avvenendo con tutti. Magari rompo un poco le scatole però in maniera molto equilibrata».

Avvio non facile

Un inizio di campionato che sulla carta è piuttosto complicato; alla luce del suddetto aspetto come si affronta un inizio di stagione del genere? «Sono un poco dibattuto su questa cosa, nel senso che mi verrebbe da dire che le squadre si devono incontrare tutte, però mi rendo anche conto che più strada fai e più le formazioni crescono. Onestamente quando abbiamo visto il calendario, ci siamo detti ah però. Comunque guardando l’altro lato della medaglia avremo davanti squadre di un certo tipo, livello e storia, che vengono da ottimi campionati e costruite anche molto bene secondo me per cui anche più forti. Visto che il calendario non è stato fatto da me, voglio prendere questa cosa come una grande possibilità per poter dire ai ragazzi bisogna essere pronti subito. Quando dico pronti subito, intendo che dovremo riuscire a sviluppare in questo arco di tempo prima dell’inizio del campionato, tutte quelle cosine che fanno la differenza per squadre come la nostra, quindi il pallone vagante, l’abnegazione, la capacità di giocare ogni possesso e di buttarsi su ogni pallone, tutto questo molto spesso viene fuori dai giocatori, però io credo nel fatto che l’atmosfera ti faccia anche tirare fuori quel qualcosa in più».

Gli abbonamenti

Oggi sarà il giorno della presentazione della campagna abbonamenti; che cosa si sente di dire ai tifosi per invitarli a seguirvi in questa nuova stagione? «Beh io sono l’allenatore e quindi teoricamente mi dovrebbero fare entrare, – dice sorridendo coach Buscaglia - però vi posso dire che ho comunque già prenotato il mio abbonamento. Così se tutti ne comprano uno e fanno come me direi che siamo apposto».

Il mercato

Nel frattempo le formazioni che ancora sono sul mercato continuano a chiudere contratti e ieri Scafati ha annunciato l’accordo biennale con Alessandro Gentile nella scorsa stagione a Udine. Con l’arrivo del fratello di Stefano in forza a Sassari, la Givova ha chiuso il suo mercato. Reggio Emilia invece si è accordata con il giocatore italiano nativo di Cagliari Sasha Grant, guardia-ala di 201 cm che ha firmato un triennale. La Vanoli Cremona invece qualche giorno fa ha ufficializzato l’arrivo del pivot americano Grant Golden, mentre qualche giorno fa Milano ha annunciato l’arrivo di Diego Flaccadori che ha salutato Trento. Varese invece ha ingaggiato il centro Willie Cauley-Stain, alla sua prima esperienza in Europa dopo aver giocato oltre 420 partite in Nba con le maglie di Sacramento, Golden State, Dallas e Philadelphia. Infine la Lega Basket nella giornata di martedì ha ufficializzato la sede delle prossime Final Eight, che si giocheranno sia nel 2024 che nel 2025 a Torino dal 14 al 18 febbraio e a cui parteciperanno le migliori otto squadra in classifica alla fine del girone di andata.