La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro riapre la campagna abbonamenti #ioVL: ecco come fare

PESARO - La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica – dopo alcune richieste pervenute – la riapertura della Campagna Abbonamenti #ioVL. Sarà possibile sottoscrivere la tessera per assistere ai match casalinghi in programma alla Vitrifrigo Arena da domani, martedì 11 a venerdì 14 ottobre, nei seguenti punti vendita: Online su Vivaticket.com e nella sede VL (via Bertozzini 16) dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00.

Ritiro delle tessere

La società ricorda inoltre che negli stessi punti e orari è possibile anche ritirare la tessera per chi non lo avesse ancora fatto.