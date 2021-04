La Megabox Vallefoglia vince ancora e raggiunge Macerata al terzo posto

MONTECCHIO - Dopo una partita emozionante ed equilibrata la Megabox Vallefoglia si è impoista al Pinerolo nel recupero di una delle partite rinviate nella poule promozione del campionato di Serie A2 femminile ed ha consolidato la propria classifica salendo al terzo posto, a pari merito con la cugine della Cbf Balducci, che però hanno giocato una partita in più. I risultati dei set la dicono tutta sull'equilibrio visto in campo: 25-19, 25-18, 28-30, 25-27 e poi un clamoroso 15-3 con le piemontesi chiaramente crollate fisicamente, vista anche la partita giocata 72 ore prima in Puglia. Nella Megabox roboanti i 34 punti di Pamio, da segnalare anche Bertaiola 16, Colzi 14, Bacchi 19, Kramer 14. Ora la Megabox è favorita nello sprint per il terzo posto, mentre la prima posizione, che dà diritto alla promozione diretta in Serie A1 sembra difficilmente raggiungibile,

