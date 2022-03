Veretout, la moglie Sabrina dice addio ai social: «Portano tanta cattiveria, devo ritrovare una vita normale»

La questione Veretout a Roma sembra arrivata agli sgoccioli, ma ancora non ha trovato una conclusione. Chi mette un punto, invece, alle tante polemiche di queste giorni è sua moglie Sabrina. Dopo il party, il Covid e gli insulti, la mamma francese in dolce attesa per la terza volta lascia i social. Troppo forte la bufera di questi giorni che hanno coinvolto anche il marito.

Questa mattina Sabrina ha salutato i suoi follower tramite una storia sul suo profilo Instagram: "Ciao, faccio quest'ultima storia sul mio profilo per dirvi che lascio i social. Non avevo più voglia di restare, quindi come già sapete credo che sia arrivato il momento di lasciare tutto questo. Vorrei però ringraziarvi per questi due anni bellissimi che mi hanno regalato tantissime cose, sia positive che negative. Soprattutto però mi hanno dato una grande lezione di vita: i social network possono portare tantissima cattiveria. Oggi sono incinta e ho bisogno di ritrovare la mia vita normale di donna e di madre".

