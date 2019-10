Valentino Rossi sulla Mercedes di F1, Lewis Hamilton sulla Yamaha: la pazza idea dell'incontro in pista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campioni a tutto gas.a bordo dellada Formula 1 ea cavallo della Yamaha M1. No, non è una boutade. Anzi, è quasi fatta. Ci hanno già provato più volte negli ultimi anni. Stavolta l'incontro in pista tra il pesarese a due ruote e l'inglese da F1 potrebbe esserci alla fine di questa stagione. Non sarà semplice. L'incontro deve essere messo a punto nei dettagli. A volere, e a lavorarci, il progetto è la Monster, sponsor di entrambi i campioni.Non sarà un debutto assoluto per questi due fenomeni, perché Rossi ha già svolto diversi test con la Ferrari, anzi nel 2006 come ammesso dallo stesso Valentino, l'approdo in Formula 1 è stata molto più di una semplice ipotesi. Questa volta Rossi salirà sulla Mercedes che ha vinto gli ultimi sei titoli costruttori, decisamente una delle monoposto più competitive nella storia della Formula Uno. Anche per Hamilton, non sarà un debutto assoluto su una moto in pista. Negli ultimi mesi, il pilota della Mercedes ha fatto varie sessioni con la Yamaha R1, con il pilota inglese Alex Lowes. Per Hamilton però sarebbe la prima volta su una MotoGP, per di più quella di un'icona dello sport come Valentino Rossi. «Sarebbe una cosa bellissima, stanno cercando di organizzare e sarebbe una cosa fica. Lui sulla mia M1 e io sulla sua Mercedes» dice Valentino Rossi entusiasta.