Rossi, per il compleanno di Francesca festa al Cozza ma auguri su Instagram

TAVULLIA - Avevano già festeggiato insieme, con un paio di giorni d'anticipo, al Cozza Amara di Pesaro. Nonostante questo sui social Valentino Rossi, che solitamente posta solo foto di allenamenti o gare, si è "sciolto" facendo gli auguri alla sua fidanzata Francesca Sofia Novello nella maniera più dolce e semplice: "Buon compleanno Amore", accompagnando la dichiarazione d'amore (o conferma d'amore) con alcune foto insieme a lei, primo fra tutti una foto tratto dal recente matrimonio di Uccio. Che sia un indizio? Il Dottore sta pensando all'altare? Chi vivrà vedrà. Anche perché le altre due foto che lo ritraggono insieme a Francesca sono in tenuta abituale: una sulla moto da gara durante le prove e una sulla moto da cross al Ranch di Tavullia. La stessa Francesca, che su Instagram è seguita da 260mila follower, ha ricambiato con un cuore e una parola chiara: Amore. Alla festa di compleanno della bella modella di Arese, sui tavoli del noto locale pesarese, c'erano gli amici di Tavullia e di Milano. Immancabile anche Cesare Cremonini insieme all'attuale compagna, Martina, anche lei "ufficializzata" in qualche modo via social con una foto postata pochi giorni fa.