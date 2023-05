Shakira, il dopo Piqué è su pista. Il rumor che non ti aspetti: la nuova fiamma è un pilota di Formula 1

A quasi un anno dalla dolorosa e chiacchieratissima separazione, Shakira ha voltato pagina definitivamente. Dopo la revenge song e il tanto gossip, ecco che nella vita della popstar colombiana sembra essere entrato definitivamente un nuovo uomo. Gerard Piqué è un lontano ricordo e al suo posto - in Spagna - sono certi che sia nato un flirt davvero adrenalinico.

Shakira, la nuova fiamma è un pilota di Formula 1

Mentre tutti hanno ancora in testa il ritornello di una delle hit dell'estate scorsa - #Mission 53 -, Shakira sembra aver archiviato la fine della sua storia d'amore che tanto ha ferito la sudamericana. Dopo un anno di frecciatine a distanza e di successi, per la popstar è arrivata la rinascita.

Il trasferimento da Barcellona a Miami, per lei, è stata la vera e propria svolta, riuscendo a lasciare il passato alle spalle - una volta per tutte - per concentrarsi sul lavoro e sul suo futuro. E adesso sembra che nella sua vita sia entrato di prepotenza e a tutta velocità un pilota...

Il flirt

Shakira è stata avvistata nell'ultimo weekend al Gran Premio di Miami, dove è stata vista in compagnia del famoso attore di Hollywood, Tom Cruise. E mentre i fan già vociferavano su un lo possibile flirt, dalla Spagna arriva il vero motivo della presenza della cantante all'evento di motori.

Secondo i giornali scandalistici spagnoli, infatti, a far breccia nel cuore della popstar è stato il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.





La cena galeotta

I due sono stati avvistati a cena insieme al noto ristorante italiano Cipriani, anche se non erano soli, ma in compagnia di altre celebrità.

I paparazzi presenti, però, riferiscono di aver captato un certo feeling tra i due che sembra andare oltre una semplice amicizia... un flirt agli inizi, dunque.

Ma chissà che Shakira non possa trovare conforto tra le braccia del pilota per dimenticare definitivamente il padre dei suoi figli.