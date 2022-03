Diretta Udinese-Roma 1-0: Molina porta i bianconeri in vantaggio al 15' con un tiro da fuori area. Deulofeu ammonito per simulazione

Dieci giornate alla fine del campionato, trenta punti a disposizione e poche chance di sbagliare. La Roma arriva a Udine dopo le fatiche olandesi consapevole che se vuole tenere accese le speranze Champions non può che tornare nella Capitale con i tre punti. La testa, però, inevitabilmente va anche alla gara di ritorno col Vitesse di giovedì prossimo e alla sfida successiva di campionato. Il derby con la Lazio sarà un altro crocevia importante nella corsa al quarto posto, ma Mourinho non risparmierà i due diffidati, Pellegrini e Zaniolo, che dovrebbero partire dal primo minuto.

Udinese-Roma, la diretta

26' - Deulofeu cade in area dopo un dribbling su Cristante, l'arbitro vede la simulazione e lo ammonisce.

24' - La Roma continua a soffrire a destra. Pereyra ancora pericoloso sugli sviluppi di calcio d'angolo, stavolta la difesa riesce a chiudere. Poi l'arbitro chiama fuorigioco all'argentino.

15' - Gol dell'Udinese: Molina porta in vantaggio i suoi con un sinistro a giro da fuori area, su cui Rui Patricio non riesce a mettere la mano. Giallorossi in difficoltà a sinistra, perdono il giocatore che è libero di calciare.

11' - Dopo lo spavento la Roma recupera palla e va in contropiede con Zaniolo, il 22 serve Abraham che calcia da fuori area, ma la sua conclusione è debole e imprecisa

10' - Occasione per l'Udinese: Pereyra riceve in area e si ritrova davanti a Rui Patricio, prova a superarlo con un pallonetto ma non trova la porta.

3' - Parte bene l'Udinese, che gioca alto pressando la Roma in fase di impostazione.

1' - Si parte, è iniziata Udinese-Roma. Battono i bianconeri, che attaccano da sinistra verso destra.

Tabellino

Udinese-Roma 1-0

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Perez; Molina, Pereyra, Jajalo, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. A disp .: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Arslan, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy. All .: Cioffi

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. A disp.: Boer, Fuzato, Vina, Perez, Shomurodov, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, Felix, Keramitsis, El Shaarawy. All.: Mourinho

Marcatori: 15' Molina

Ammoniti: Deulofeu

Espulsi: -

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Meli e Peretti. IV uomo: Ayroldi. Var: Mazzoleni. Avar: Rocca.

