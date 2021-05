Trappola del Covid evitata: il playoff Matelica-Renate si gioca regolarmente a Macerata

ANCONA Trappola del Covid evitata: si gioca regolarmente Matelica-Renate, partita di andata dei playoff nazionali di Serie C. Con l’ultimo giro di tamponi non sono emersi altri casi dopo i quattro giocatori risultati positivi al Covid, per cui all’Helvia Recina di Macerata le due squadre si affronteranno a partire dalla 17.30. I biancorossi di Colavitto sono al primo anno tra i professionisti, riuscendo ad andare oltre le più rosee aspettative in un percorso che li ha portati a centrare due vittorie nei playoff contro Samb e Cesena. Di fronte ci sono i brianzoli che per tutto il girone d’andata hanno veleggiato in testa alla classifica del girone A per poi essere superate da Como e Alessandria. Da questo turno la qualificazione verrà assegnata dopo gare di andata e ritorno e il Renate, essendosi classificato al terzo posto, hanno il vantaggio di giocare la gara di ritorno in casa e soprattutto potrà approdare alla fase successiva nel caso di parità di risultati e di gol dopo i 180’. Colavitto deve fare a meno anche dell’esterno offensivo Leonetti, squalificato per un turno. Si va verso la conferma del 4-3-3 con Tofanari, Magri, De Santis e Di Renzo a comporre la linea difensiva davanti a Vitali. Calcagni, Pizzutelli e Balestrero a centrocampo a supporto del tridente composto da Volpicelli, Moretti e Alberti.

SERIE C playoff fase nazionale primo turno gara di andata

Pro Vercelli-Sudtirol 0-1 (28’ su rigore Casiraghi)

Albinoleffe-Modena ore 17.30 Sky Sport 254

FeralpiSalò-Bari ore 17.30 Sky Sport 252

Matelica-Renate ore 17.30 Sky Sport 253

Palermo-Avellino ore 17.30 Sky Sport 251

