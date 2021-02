Il focolaio in casa Toro si trasforma in emergenza. A causa dell'elevato numero di calciatori e membri dello staff positivi al Covid, la Lega Serie A ha disposto il rinvio di Torino-Sassuolo, in programma domani sera, al 17 marzo.

Solo tra i calciatori del Torino, sono almeno sette i positivi: tra loro il capitano Andrea Belotti e il centrocampista Daniele Baselli, l'ultimo in ordine di tempo ad annunciare il contagio.

