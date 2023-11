Tamberi guiderà la delegazione dell'atletica azzurra dal presidente Mattarella: mercoledì l'appuntamento al Quirinale

ANCONA Si terrà mercoledì al Quirinale l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrare il successo agli Europei a squadre, la gloriosa ‘Coppa Europa’, ottenuto per la prima volta in 58 anni dalla squadra azzurra nello scorso mese di giugno a Chorzow, in Polonia.

Tamberi guida la delegazione

Gli artefici della vittoria saranno ricevuti dal Capo dello Stato alle ore 12 nella Sala degli Specchi, guidati dal presidente della FIDAL Stefano Mei, alla presenza del DT azzurro Antonio La Torre, del capitano Gianmarco Tamberi, del presidente del CONI Giovanni Malagò e del segretario generale del CONI Carlo Mornati.