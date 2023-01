ANCONA La partita di domani Ancona-Vis Pesaro non è tecnicamente considerata un evento ad alto rischio dall’ Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. La gara è classificata dagli organi competenti come “rischio due” vale a dire intermedio, un livello riservato genericamente a tutti i derby regionali. Tuttavia l’Us Ancona ha reso noto che per domani sono già state disposte, dagli stessi organi competenti, una serie di modifiche alla consueta organizzazione della circolazione stradale. Restrizioni e modifiche alla viabilità che non agevolano, di fatto, la partecipazione dei tifosi dorici alla partita. Ed infatti da ieri sono già presenti sul web e sui social critiche e lamentele per una situazione obiettivamente paradossale. Saranno rinforzati i consueti controlli ai varchi e ai nodi stradali per garantire il rispetto delle modalità di accesso allo stadio secondo quanto appositamente stabilito per regolare afflusso e deflusso dei tifosi al Del Conero.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO I segreti del calciomercato a teatro: il Cortesi di Sirolo accoglie il re delle trattative Gianluca Di Marzio

La nuova viabilità

Ecco nel dettaglio le modifiche alla viabilità cittadina in vigore a partire dalle ore 16 di domani. Per i tifosi locali l’accesso allo stadio Del Conero sarà consentito dal cimitero di Tavernelle proseguendo per la strada provinciale Cameranense; l’accesso da via Filonzi sarà invece chiuso perché riservato al passaggio dei tifosi ospiti, per i tifosi dell’Ancona che provengono da sud l’accesso sarà interdetto all’altezza dell’arco degli Angeli. Per raggiungere lo stadio sarà possibile transitare per Varano e raggiungere la strada provinciale Camerunese; non sarà consentito il parcheggio nei pressi del forno Stacchiotti in zona Passo Varano; il sottopasso della stazione verrà presidiato e interdetto e l’accesso sarà consentito solo ai possessori di regolare biglietto del treno. Tutte queste modifiche, comunicate ufficialmente dall’Us Ancona, sono motivate da esigenze di ordine pubblico, benché non esistano precedenti di particolare rilievo fra le due tifoserie. Peraltro i tifosi della Vis Pesaro si sono organizzati per raggiungere Ancona in treno e quindi giungeranno nel capoluogo in gruppo. Le notizie che arrivano dalla prevendita dei biglietti riservati agli ospiti lasciano ipotizzare che a seguire la Vis ad Ancona saranno un centinaio. Insomma, non proprio un’invasione.

Stadio blindato

Di certo le misure adottate renderanno più complicato per i tifosi dell’Ancona raggiungere il Del Conero. E’ ipotizzabile che, come accaduto in situazioni simili, sulla Cameranense e in particolare dal cimitero di Tavernelle in direzione stadio, si crei una lunga fila di auto. Sarà anche impossibile arrivare al Del Conero a piedi attraverso il sottopasso della stazione. Per chi arriva da sud l’accesso è ancora più problematico, dovendo transitare per Varano. Insomma non proprio un modo per incentivare almeno gli indecisi ad andare allo stadio per sostenere l’Ancona. In prospettiva la situazione potrebbe essere ancora peggiore per la prossima gara casalinga con la capolista Reggiana, sabato 4 febbraio, che richiamerà al Del Conero un numero di tifosi ospiti ben superiore. Si riuscirà mai a trovare una soluzione per non penalizzare sempre e solo i tifosi di casa?