Spunta perfino una cordata dal Canada per la Samb: in prima fila il campione di baseball José Bautista

SAN BENEDETTO - Spunta anche un gruppo di imprenditori italocanadesi per la Samb: in prima fila ci sarebbe il campione di baseball José Bautista, che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo con la nazionale dominicana. Senza tralasciare ovviamente che i due principali gruppi che corrono per la ripartenza della Samb dal campionato di Serie D, quello di Lotito-Bucci e quello Fedeli-cordata sambenedettese, stanno rifinendo gli ultimi dettagli per le documentazioni che dovranno essere inserite nelle manifestazioni di interesse da presentare entro le ore 12 di mercoledì.

Intanto ieri è piombato a San Benedetto, in uno studio di un commercialista, l’imprenditore italocanadese Gian Leonardo Neglia. Nativo di Pescara ma trapiantato da diversi anni a Toronto, Neglia sarebbe uno dei cinque soci di una cordata che vedrebbe come personaggio di spicco il quarantenne campione di baseball José Bautista, nativo di Santo Domingo e che proprio con la nazionale dominicana ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo. Bautista ha militato nelle principali squadre statunitensi di baseball, oltre che per diversi anni nelle file del Toronto Blue Jays. Gli altri componenti della cordata sono imprenditori italocanadesi. Neglia ha anche scritto una lettera di presentazione al sindaco Piunti, chiedendo un incontro per la giornata odierna e al tempo stesso la possibilità di poter parlare, in videoconferenza, con Bautista. Neglia dovrebbe presentare la manifestazione di interesse dopo aver costituito una nuova società. Sarebbe la quarta dopo quelle di Lotito-Bucci (la Sambenedettese 1923), di Fedeli-cordata locale (l’Us Sambenedettese 1923) e dell’imprenditore di Montecarlo Francesco Angelini (l’Fc Sambenedettese).

