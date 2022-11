Marchigiane a picco: Recanatese, Vis Pesaro e Fermana sconfitte. Adesso tocca all'Ancona

ANCONA - Di male in peggio. Un pomeriggio da incubo per le marchigiane di serie C con tre squadre che hanno già completato le loro fatiche inanellando altrettante sconfitte. Manca all'appello solo l'Ancona impegnata sul campo del San Donato nel tentativo di proseguire la scalata in classifica. Intanto per Recanatese, Vis Pesaro e Fermana solo dolori: male la Recanatese che davanti ai propri tifosi si è arreso alla matricola terribile Fiorenzuola (0-1 il finale) mentre la Fermana è stata sconfitta - in trasferta - dalla Carrarese (2-0), quindi l'ennesimo stop della Vis Pesaro che al "Benelli" è stato superato 2-0 dal Siena.