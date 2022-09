Ancona in vantaggio nel turno infrasettimanale, pari nel derby e per la Vis

ANCONA - Terza giornata di campionato e turno infrasettimanale per il girone B della Serie C di calcio, tutte le partite sono cominciate alle ore 18, questa la situazione in tempo reale delle squadre marchigiane e gli altri risultati.

ANCONA-FIORENZUOLA 2-0 I dorici di Colavitto hannbo cominciato a spron battuto e sono passati in vantaggio già al 14' del primo tempo con Paolucci e hanno raddoppiato al 28' con Martina. Ora la sfida è mantenere il vantaggio, contrariamente a quanto è successo domenica a Pontedera.

RECANATESE-FERMANA 1-1 Derby vibrante e combattuto all'Helvia Recina di Macerata tra Recanatese e Fermana. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 12' con Spedalieri e quando la squadra di casa è rimasta in dieci per l'espulsione di Alfieri la partita sembrava compromessa, invece al 29' una probabile autorete di Misurata, su corner battuto da Sbaffo, ha dato il pareggio alla Recanatese

OLBIA-VIS PESARO 0-0 Ancora reti bianche a Olbia, con una Vis Pesaro che comunque ha preso l'iniziativa.

LE ALTRE PARTITE Questi gli altri risultati: Cesena-Torres 0-0, Entella-Rimini 0-1, Gubbio-Alessandria 0-0, Imolese-Siena 0-2, Reggiana-Montevarchi 1-0, San Donato-Carrarese 1-1, Lucchese-Pontedera si gioca alle ore 21