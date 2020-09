Serie B, prima giornata con soli 6 gol. Menez illude la Reggina, cade il Frosinone

Menez! C’è la firma dell’ex romanista sulla serie B, la Reggina mancava da 6 anni, si fa raggiungere dalla Salernitana. Castori inizia con fatica, chissà quanto durerà la pazienza di Lotito. Il tecnico marchigiano è un mago in provincia, quando deve difendere, nel fare la partita tradisce i limiti di un calcio antico, da sempre. Il pari è di un esterno da Champions, Casasola, da anni re della fascia e dei cross.



Lo squillo vero, dunque, è dell’Empoli, a Frosinone. Dionisi mostrava spesso gioco da serie A, a Venezia, in Toscana magari farà meglio di Pasquale Marino.



Tre gli 0-0, più quello di Monza, si è segnato a Brescia, altro 1-1, mezza delusione per il ritorno in panchina di Luigi Delneri.



I risultati della 1^ giornata.



Brescia-Ascoli 1-1: 1’ Cavion (A), 32’ Donnarumma.



Cosenza-Virtus Entella 0-0



Frosinone-Empoli 0-2: 5’ Moreo, 12’ st La Mantia.



Lecce-Pordenone 0-0



Pescara-Chievo 0-0



Salernitana-Reggina 1-1: st 37’ Menez (R), 38’ Casasola.



Venezia-Vicenza in corso



Domani: alle 15 Cremonese-Cittadella, dalle 21 Reggiana-Pisa. Dirette su Dazn e radioRai1.



Venerdì: Monza-Spal 0-0



