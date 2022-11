ASCOLI- Nella giornata che ha segnato il record di pubblico nella Serie B a 20 squadre sia per quanto riguarda una singola partita (38.800 spettatori per Bari-Ternana) sia a livello totale (128.391 tifosi negli stadi), il Frosinone è volato in vetta alla classifica in solitaria a quota 24: l’exploit per 1-2 in quel di Cosenza (11) è valso ai ciociari il quarto successo consecutivo, con gli uomini di Grosso davanti a tutti grazie a record di vittorie e retroguardia più imperforabile del torneo.

Esonerato Dionigi

Al contrario, i rossoblù calabresi sono caduti per la quarta volta di fila: esonerato mister Davide Dionigi, è caccia al nuovo allenatore. Ma in una situazione non semplice: tutti i calciatori hanno pubblicato una foto social con abbraccio collettivo, gesto apprezzato dall’ex tecnico che ha ringraziato la squadra. Frosinone davanti a tutti anche grazie al doppio pareggio nei big match tra Bari (19) e Ternana (20) e tra Genoa (22) e Brescia (18). Lo 0-0 nella bolgia del San Nicola non ha permesso né ai galletti né alle fere di riscattare l’ultimo ko, ma il punticino ha confermato come ambo le squadre meritino di stare là in alto in questo avvio di stagione. Ha masticato più amaro invece il Genoa, raggiunto sull’1-1 a tempo scaduto dalle Rondinelle: sesto risultato utile per il Grifone, lombardi a secco di vittorie da cinque turni ma a quota 18 insieme ad Ascoli e Sudtirol.

Picchio da urlo

Picchio da urlo nei playoff grazie alla terza vittoria consecutiva sul campo di un Venezia (9) scivolato in zona retrocessione e con il peggior rendimento casalingo di tutta la Serie B. Ha invece mantenuto l’imbattibilità, da quando a Bolzano è arrivato mister Bisoli, il Sudtirol: 1-1 a Ferrara contro la Spal (14) e ottavo risultato utile per i sempre più sorprendenti bolzanini. In zona playoff ci sono pure Reggina (19) e Parma (18): i calabresi hanno impattato 1-1 sul campo di un Cagliari (15) fuori dalla top eight ma comunque a ridosso delle più grandi, ai ducali è bastato invece il gol di Del Prato per sbarazzarsi di un Como (9) ancora penultimo in classifica. I lariani sono solo davanti al Perugia (7), sconfitto con un netto 0-2 al Curi dal redivivo Cittadella (14): i veneti sono tornati alla vittoria (prima in trasferta) dopo cinque gare avare di gioia, umbri in fondo a tutti con l’attacco più sterile del torneo e la seconda peggior difesa. Una gara molto simile a quella tra Modena e Palermo: altro 0-2 e primo exploit in viaggio anche per i siciliani, che hanno agguantato i canarini e abbandonato la zona playout. Così come il Pisa (11), uscito indenne (e anzi con qualche rammarico) dalla trasferta di Benevento (10): sesta gara senza sconfitte per i toscani, che stanno lentamente risalendo la china, ancora a secco di vittorie invece i giallorossi di Cannavaro.