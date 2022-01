Sefro-Fermo, Apecchio-Carpegna e poi la crono di San Benedetto: svelate le tappe marchigiane della Tirreno-Adriatico

ANCONA Tre tappe su sette tutte marchigiane con l’epilogo come sempre sul viale a mare di San Benedetto del Tronto con la tradizionale cronometro individuale. Presentata questa mattina, alla sede della Regione Marche di Ancona, la presentazione nazionale in video conferenza della Tirreno-Adriatico 2022. Insieme agli organizzatori e con collegamenti dei sindaci delle città di tappa della Corsa dei due Mari, sono intervenuti il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e l’assessore regionale allo Sport Giorgia Latini. La Corsa dei Due Mari entrerà nella nostra regione l’11 marzo con la tappa Sefro-Fermo di 155 chilometri, mentre il giorno dopo si correrà la tappa Apecchio-Carpegna di 213 chilometri. Chiusura il 13 marzo con la cronometro di San Benedetto di 159 chilometri.

La Tirreno-Adriatico inizierà lunedì 7 marzo con la prima tappa a Lido di Camaiore: una corsa World Tour che vedrà al via molti dei più forti esponenti mondiali del ciclismo, prevede poi martedì 8 marzo la seconda tappa da Camaiore a Sovicille di 219 chilometri, comune in provincia di Siena. La terza è in programma il 9 marzo da Murlo a Terni ed è di 170 chilometri, la quarta il 10 dalla Cascata delle Marmore a Bellante per una lunghezza di 202 chilometri. In totale verranno corsi 1.132 chilometri da Lido di Camaiore fino a San Benedetto.

Ultimo aggiornamento: 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA