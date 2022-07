Scherma, Arianna Errigo medaglia d'argento ai Mondiali: battuta in finale da Ysaora Thibus

Arianna Errigo ha conquistato la medaglia d'argento nel fioretto individuale femminile ai Mondiali di scherma al Cairo. L'azzurra è stata sconfitta in finale dalla francese Ysaora Thibus, col punteggio di 15-10. Per la monzese dei Carabinieri si tratta della nona medaglia iridata e il secondo argento dopo quello del 2010.

Arianna Errigo è salita in pedana per l'oro nel fioretto individuale femminile ai Mondiali di scherma al Cairo: l'azzurra, che nei quarti aveva vinto il derby con Francesca Palumbo, ha vinto una semifinale al cardiopalma con la campionessa olimpica statunitense Lee Kiefer. In vantaggio 10-3 l'azzurra si è poi fatta riprendere e superare dalla statunitense fino al 13-14, ma non ha mollato ed è riuscita a mettere a segno le due stoccate vincenti per approdare al match in cui si è giocata l'oro contro la francese Ysaora Thibus.