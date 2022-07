L'appello di Elisa Di Francisca a Vezzali, Trillini e Errigo: «Vediamoci per una pizza»

JESI - Un appello di Elisa Di Francisca alle ex colleghe Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Arianna Errigo: «Vediamoci per una pizza insieme». La voce forte e chiara dell'ex schermitrice fiorettista jesina, 39 anni, campionessa olimpica ai Giochi di Londra 2012 sia nell'individuale che ella gara a squadre, è arrivata da “Non è un paese per giovani” su Rai Radio 2.

Il pronotistico

«Secondo me Arianna è potrebbe rispondere subito. Valentina Vezzali è più impegnata anche se dai prossimi giorni, se cade il governo, potrebbe trovare tempo. Trillini ha un carattere particolare, non so cosa dirà» ha aggiunto Elisa.