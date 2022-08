Diretta Sassuolo-Milan 0-0, Maignan para il rigore a Berardi al 23'

Sassuolo e Milan aprono la quarta giornata di Serie A nell'anticipo del primo turno infrasettimanale di questo campionato. Il rossoneri tornano al Mapei Stadium, dove il 22 maggio scorso sono diventati ufficialmente campioni d'Italia. I precedenti sorridono agli uomini di Pioli: hanno vinto tutte le ultime sei trasferte in casa dei neroverdi. Il tecnico rossernero lancerà Kjaer e Pobega dall'inizio; Dionisi si addifa a Frattesi e Lopez a centrocampo con Pinamonti in attacco. Anche Domenico Berardi partirà titolare.

Segui qui la diretta dell'incontro

Le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogeiro; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Dove vedere Sassuolo-Milan

La partita tra Sassuolo e Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Sarà visibile per gli abbonati sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per gli abbonati a DAZN e a Sky la partita sarà visibile sul proprio televisore anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e sul canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile con una spesa aggiuntiva mensile di 5 euro.