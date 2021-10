La Ristopro Fabriano parte male, la Stella Azzurra passeggia a Osimo

OSIMO - Brutta partenza per la Ristopro Fabriano nel campionato di Serie A2, in cui i cartai tornavano dopo un'assenza di 13 anni. Opposti alla Stella Azzurra sul nuovo campo di Osimo, che li ospiterà per tutta la stagione vista l'indisponibilità del PalaGuerrieri, i ragazzi allenati da Lorenzo Pansa sono partiti molto bene, chiudendo il primo quarto con un confortante 21-11. Da lì in poi però la squadra si è bloccata, lasciando campo libero ai romani, il risultato finale è stato infatti di 71-49 per la Stella Azzurra, con un parziale per i romani di 60-28 nei tre quarti successivi al primo. Difficile salvare qualcuno dei biancoazzurri, basti pensare che Davis, uno dei più forti sulla carta, pur segnando 12 punti è stato protagonista di un preoccupante 1/11 al tiro da tre.

