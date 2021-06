Ristopro Fabriano battuta 73-69 a Cividale, la finale è sul 2-2 e ora serve la bella per volare in A2

CIVIDALE DEL FRIULI La Ristopro perde anche gara-4 della finale playoff di Serie B e si giocherà tutto nella bella di mercoledì alle 20.30 a Cerreto d’Esi. La Gesteco vince 73-69 si prende la seconda partita in 48 ore e il verdetto sulla promozione in A2 è rinviato all’ultimo atto sul parquet dei cartai. Fabriano sprofonda a -14, poi ha di nuovo una reazione nervosa per rimettere in piedi la partita e avrebbe negli ultimi 6 secondi la palla in mano sul -2, ma il blocco in movimento di Scanzi su Chiera chiude i conti: Pansa, furibondo per il fischio arbitrale, viene espulso e i successivi liberi della guardia argentina cristallizzano la vittoria cividalese. Sulla quale non ci sono comunque ombre, la Gesteco tiene sempre in pugno la partita, ancora più nitidamente di venerdì, e la Ristopro ha avuto dalla sua tanto orgoglio ma poca lucidità. Solo nei primi minuti i cartai hanno fluidità, con Radonjic di nuovo punto di riferimento dell’attacco. Nel finale, sul -12 a 5’ dalla fine, Fabriano tenta un’impresa simile a quella contro San Vendemiano in gara-5. La coppia Merletto-Radonjic piazza un 7-0 in un amen e Cividale si smarrisce contro l’aggressività dei cartai. Miani e Chiera sbagliano, Radonjic fa -3 a 1’30” dal termine, ma Battistini, come in gara-3, spara dall’arco il 70-64. Non è però finita: Merletto segna da fuori, Chiera perde palla e il play fabrianese fa -1 dalla lunetta. Rota a 8” dal termine fa 1/2 e l’ultimo possesso della Ristopro si ferma sul contestato fallo di Scanzi. Sarà gara-5 a decidere se Fabriano riabbraccerà l’A2.

Ultimo aggiornamento: 23:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA