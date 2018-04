Scoppia una lite, lo accoltella poi pesta un parente e si barrica in casa: arrestato

di Paola Treppo

L'aggressore, noto per alcuni precedenti specifici, ha dapprima colpito il vicino, di 46 anni, al collo e all'addome, causandogli gravi ferite; soccorso dagli operatori sanitari del 118, è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Udine, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. L'aggressore si è recato quindi a Cividale, dove ha picchiato un parente, quindi è tornato nella propria abitazione barricandosi da solo: è intervenuto un negoziatore dell'Arma. L'uomo non avrebbe dato segni di risposta.

I carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'uomo che nel pomeriggio ha accoltellato un vicino di casa a Dolegna del Collio. L'aggressore - del quale non è stato divulgato il nome - è stato trovato nella camera da letto, e non ha opposto resistenza quando le squadre speciali dell'Arma hanno fatto irruzione dopo aver sfondato la porta di ingresso al piano terra. L'uomo era al secondo piano, dove si era barricato dal pomeriggio. È stato portato in caserma dove sarà formalizzato il fermo di Polizia giudiziaria con l'accusa di tentato omicidio. La vittima dell'aggressione è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Udine dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per i fendenti che lo hanno raggiunto al collo e all'addome.

