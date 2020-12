E' morto l'attaccante Campanini leggenda dell'Ascoli. Ispirò un tema d'italiano a scuola a mister Castori

ASCOLI - E' morto all'età di 82 anni Renato Campanini, soprannominato "Faina", attaccante dell'Ascoli entrato nella leggenda bianconera. Fu infatti il protagonista della cavalcata dell'Ascoli di Carletto Mazzone e Costantino Rozzi che dalla serie C arrivò fino alla serie A e uno degli attaccanti più prolifici dell'ultracentenaria storia dell'Ascoli. Non aveva mai reciso il legame con l'Ascoli e due anni fa aveva partecipato alla reunion di vecchie glorie bianconere allo stadio Del Duca in occasione delle celebrazioni per i 120 di storia della società. Ispirò addirittura un tema d'italiano a scuola all'attuale allenatore Fabrizio Castori.

