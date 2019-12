Recanatese-P.S. Elpidio, derby caldo. Il Matelica vuole insistere

ANCONA - Programma spezzato in due con quattro partite giocate ieri e risultati tutt'altro che brillanti per le marchigiane e le altre cinque oggi. Riflettori puntati sul derby del Tubaldi dove la Recanatese proverà a chiudere la serie nera contro il Porto Sant'Elpidio, interessante anche il match che attende il Matelica contro la Vastese.





Così ieri:



Agnonese-Pineto 3-3

Chieti-Jesina 3-2

Montegiorgio-Tolentino 1-1

Sangiustese-Campobasso 0-2



Così oggi:



Cattolica-Avezzano

Fiuggi-Vastogirardi

Giulianova-S. N. Notaresco

Matelica-Vastese

Recanatese-Porto Sant'Elpidio



Classifica:

S.N. Notaresco 37, Recanatese 29, Montegiorgio 26, Matelica, Campobasso 25, Pineto 24, Vastese, Agnonese 22, Vastogirardi 20, Sangiustese, Porto Sant'Elpidio, Giulianova 17, Fiuggi 16, Chieti 14, Avezzano 13, Tolentino 12 Jesina 9, Cattolica 6.





Agnonese, Pineto, Chieti, Jesina, Montegiorgio, Tolentino, Sangiustese e Campobasso una partita in più





