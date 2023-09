RECANATI A pochissime ore di distanza dall’ultimo match disputato dai giallorossi a Pontedera (2-2) oggi al Moccagatta di Alessandria alle 18.30 scenderanno in campo per sfidare la Juventus Next Gen nel recupero della seconda giornata rinviata lo scorso 8 settembre causa nazionali.



Buon momento



Entrambe le informazioni arrivano al match nel miglior momento possibile sul piano dei risultati: i baby bianconeri dal successo per 2-1 al Del Conero di Ancona e i giallorossi dai quattro punti conquistati contro Fermana e Pontedera. Mister Pagliari chiama i suoi all’attenzione: «Per noi e per la città di Recanati - ha detto il tecnico leopardiano - è una grande soddisfazione poterci confrontare con una squadra come la Juventus anche se Under 23. La Juve Nex Gen è una squadra che gioca un calcio molto propositiva e crea sempre tanto sabato. Hanno battuto l’Ancona, ma anche le scorse partite quando hanno perso non hanno mai realmente demeritato. La loro rosa è di indubbio valore con diverse promesse. Se devo trovare un difetto, probabilmente è nel reparto arretrato».



L’arma dell’esperienza



«Sabato ad Ancona non c’era Huijsen - continua Pagliari -, pilastro centrale della difesa bianconera richiamato da Allegri in prima squadra, ma ha colpito Yildiz, già nel giro dei grandi. Giovani promettenti che dovranno vedersela anche con l’esperienza della Recanatese e per il samurai Ferrante può essere questa proprio la chiave di volta del match. Abbiamo avuto modo di vederli nel pullman mentre tornavano da Pontedera. Conosciamo il loro valore e i giovani forti che ci sono, però in queste categorie a volte il talento non è tutto. Serve anche un pizzico di carattere. Fortunatamente alla Recanatese non mancano giocatori di esperienza che questa categoria la conoscono molto bene. Avremo delle assenze importanti, ma in questo momento il gruppo deve compattarsi e unire le forze per dimostrare il proprio valore. E’ nelle difficoltà che dobbiamo farci forza l’un l’altro. Mi aspetto una grande sfida».



Assenze pesanti



È una Recanatese, come ha detto anche già lo stesso Pagliari, che si presenterà al Moccagatta di Alessandria molto rimaneggiata. Non certo notizie bellissime quando c’è un calendario così fitto con incontri molto ravvicinati. Il tecnico giallorosso dovrà fare a meno del suo bomber Federico Melchiorri fermato da una distorsione alla caviglia incassata sabato proprio a Pontedera. Trasferta Toscana che ha decimato ulteriormente lo scacchiere di Pagliari in quanto anche Gomez è out. Il centrocampista gambiano ha subito una lieve frattura al malleolo tibiale della caviglia sinistra, quindi almeno tre settimane di stop. Melchiorre Gomez si aggiungono già alla lunga lista di infortunati che deve tener conto la Recanatese. E’ rientrato Mane tra i convocati, mentre Raparo deve ancora smaltire l’affaticamento muscolare. Giusto citare anche l’assenza di Re che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al crociato anteriore del ginocchio destro con la speranza di rivederlo in campo almeno per le ultimissime battute della stagione. Potrebbe esserci quindi chance per Sbaffo di partire dal primo minuto accanto a Giampaolo con Pagliari pronto a confermare il 3-5-2 inneggiando allo spirito e all’atteggiamento del gruppo.