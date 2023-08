CIVITANOVA Charlemagne “Charly” Metonyekpon si conferma campione italiano dei superleggeri battendo ai punti, in 10 riprese, lo sfidante ufficiale Federico Schinina. Charly è apparso in grandissima forma, evidenziando una nettissima superiorità. I giudici Roda e Paolucci si sono trovati concordi sul 99 a 91 per il campione mentre Ruggeri ha optato per un 98 a 92.



Lo sfidante



Un punteggio che non significa che lo sfidante abbia demeritato, il match è stato molto bello ed intenso, solo che il pugile fidardense è sempre riuscito ad evidenziare una costante, anche se non eclatante, superiorità portando i colpi migliori, e tenendo sempre saldamente il combattimento in pugno, dimostrando di essere molto cresciuto. Schinina ha provato tutte le strade: attacco, difesa, atteggiamenti istrioneschi ma Charly non si è scomposto ed ha sempre fatto quel qualcosa in più che gli ha consentito di aggiudicarsi la ripresa. Ed ora? Dopo questa terza difesa del titolo si può cominciare a guardare anche ad altri traguardi ma questo è un compito del suo team e dei suoi tecnici Marra e Gabbanelli. «Per ora – ha affermato, soddisfatto, al termine del match – mi godo questo successo e quest’ultimo scampolo di estate. Poi vedremo. Io sono sempre pronto, saranno i miei tecnici ed il mio staff a decidere per il meglio». Da segnalare il gran pubblico presente sugli spalti del PalaRisorgimento, anche se fuori imperversava un vero nubifragio. Segno evidente che il pugile di Castelfidardo è seguitissimo. Presenti alla riunione il presidente del Coni regionale Fabio Luna e della Fpi Marche Luciano Romanella. Negli altri match professionistici bel successo ai punti di Erica Montalbini della Boxing Castelfidardo, al suo primo incontro prof, sulla campana Immacolata Mancusi.



Gli incontri



Il kossovaro Besart Pireva, che vive stabilmente a Castelfidardo e si allena in quella palestra, dopo neppure un paio di minuti, ha centrato l’avversario, Beh Traore, con un preciso colpo d’incontro e l’ha messo out, ottenendo il suo terzo successo, di cui due per ko. Vairo Lenti ha egualmente risolto alla prima ripresa il suo impegno mettendo ko lo slovacco Patko. Buono anche il prologo dilettantistico, dove si è messo in particolare evidenza Anacleto Gabbanelli della Boxing Castelfidardo che ha superato l’abruzzese Cascini dopo tre riprese di ottimo pugilat portando colpi diritti ed efficaci. Successi anche di Alessia D’Alfonso e Alessandro De Lorenzo. Pari frà Davide Kolodziej (Boxing Castelfiardo) e Samuele D’Alessandri .