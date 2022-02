Prima l'Ancona a Olbia e poi la Vis Pesaro a Pontedera, la serata è tutta per Fermana-Gubbio

ANCONA - Mercoledì di gol in Serie C con la seconda di ritorno spostata di tre settimane e mezza per via dell’aumento dei contagi da Covid e lo slittamento della ripresa postnatalizia. L’Ancona Matelica, quinta in classifica insieme all’Entella con 36 punti, è in Sardegna per affrontare l’Olbia, a partire dalle 14.30: nella formazione dei dorici figurano ben sei cambi rispetto all’undici sceso in campo a Lucca con i soli Sereni, Faggioli, Iotti e Iannoni che mantengono la titolarità dopo le due trasferte toscane con Pontedera e Lucchese. Viaggia invece fino alla Toscana la Vis Pesaro, in campo alle 18 a Pontedera: Banchini è ancora in emergenza, dal momento che dei cinque indisponibili di domenica oggi tornerà solo Manetta, che ha scontato a Pistoia il turno di squalifica. Cusumano ne ha altri 9, mentre il portiere Farroni e il difensore Piccinini sono alle prese con problematiche personali che dovrebbero comunque risolversi a breve. Out pure Tonso, in avanti.



Dopo la scorpacciata di under prelevati nell’ultima mezza giornata di mercato, la Fermana potrebbe invece affidarsi agli over stasera alle 21 al Recchioni contro il Gubbio. Out l’esterno Rodio, per stavolta spazio ai senatori con Sperotto sull’out mancino e Rossoni al posto di Alagna sull’altro lato. Graziano, ripulito dalla squalifica, tornerà nella zona nevralgica del campo. Davanti, è il grande ex della sfida Ettore Marchi, eugubino doc, ad essere l’elemento più atteso: farà rifiatare Cognigni.

SERIE C girone B recupero 21ª giornata

Entella-Montevarchi ore 14.30

Imolese-Viterbese ore 14.30

Olbia-Ancona Matelica ore 14.30

Pontedera-Vis Pesaro ore 18

Siena-Teramo ore 18

Cesena-Lucchese ore 21

Fermana-Gubbio ore 21

Grosseto-Pistoiese ore 21

Pescara-Carrarese ore 21

Reggiana-Modena ore 21

CLASSIFICA

Reggiana 54

Modena 54

Cesena 43

Pescara 38

Entella 36

Ancona Matelica 36

Vis Pesaro 30

Gubbio 30

Olbia 28

Carrarese 28

Lucchese 27

Pontedera 25

Siena 24

Imolese (-2) 23

Montevarchi 22

Teramo 22

Fermana 22

Grosseto 16

Pistoiese 16

Viterbese 15

