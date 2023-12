PESARO La Carpegna Prosciutto continua il suo lavoro in palestra in vista del prossimo match di campionato, in programma sabato 30 dicembre alle 21 a Bologna contro la Virtus Segafredo.

Gli avversari

I prossimi avversari della Carpegna Prosciutto avevano iniziato la stagione con coach Sergio Scariolo, sostituito però poco prima dell’inizio del campionato dall’ex Vuelle Luca Banchi, che sta ottenendo ottimi risultati. La Virtus ha confermato diversi giocatori, ad iniziare dal veterano Marco Belinelli, l’anconetano Alessandro Pajola, l’ex Vuelle Daniel Hackett, il danese Gabriel Lundberg che ad inizio stagione era stato messo fuori rosa da coach Scariolo e reintegrato dal suo successore. Poi la società bolognese ha puntato ancora sul georgiano Tornike Shengelia, ma anche sull’ala italiana Leo Menalo, su Awudu Abass, sul francese Isaia Cordinier e sullo statunitense Jordan Mickey.

I nuovi arrivi

La Virtus Bologna ha poi ingaggiato la guardia americana Jaleen Smith, che nella passata stagione era all’Alba Berlino e che proprio ieri ha terminato la sua avventura con la squadra bolognese e ora diretto al Partizan Belgrado. Al posto di Smith in casa Virtus arriverà il lettone Rihards Lomazs. Bologna ha poi puntato sull’ala serba Ognjen Dobric, proveniente dalla Stella Rossa Belgrado. Per quanto riguarda gli italiani la Virtus ha preso Bruno Mascolo nella stagione precedente a Brindisi, mentre da Kaunas è arrivato Achille Polonara. Il centro americano Devontae Cacok nella scorsa stagione era al Cska Mosca, mentre il suo compagno di reparto Bryant Duston dopo otto anni passati in Turchia all’Anadolu Efes, ha deciso di tornare a giocare nel campionato italiano dopo che nella stagione 2012-2013 aveva vestito la maglia di Varese.

Bologna è sicuramente costruita per competere ad altissimi livelli, e lo sta ampiamente dimostrando sia in Eurolega che nel campionato italiano. Quella di sabato per la Vuelle può essere una ulteriore occasione per crescere in tutti gli aspetti che fino a questo momento non stanno funzionando al meglio, visto che sulla carta il risultato è chiuso. Poi si sa che in una partita secca può succedere di tutto e la Carpegna Prosciutto lo ha già fatto vedere in questa stagione andando ad espugnare il parquet dei campioni d’Italia di Milano. Ufficializzati orari e copertura tv della 16esima e 17esima giornata di serie A. La Vuelle a Napoli giocherà alle 18.30 domenica 14 gennaio e la domenica successiva in casa ospiterà i campioni d’Italia di Milano sempre alle 18.30 (entrambe le partite in diretta su Dazn).