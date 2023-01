Leali 6 Non può nulla sul gol, per il resto non viene quasi mai chiamato in causa anche perché Partipilo è impreciso.

Simic 5,5 Mezzo voto in più per il salvataggio su Agazzi che vale come una rete. Fatica però, come tutto il pacchetto arretrato, contro gli attaccanti.

Re (dal 31’st) 6,5 Solo un super Iannarilli gli nega la gioia del gol all’esordio in B. Unica nota positiva in un pomeriggio nerissimo.

Botteghin 5,5 Favilli è un cliente scomodo e il brasiliano non sempre ha la meglio. Cicca malamente di testa un pallone che avrebbe potuto raddrizzare il match, è comunque il migliore della difesa.

Quaranta 4,5 Partipilo è un vero incubo per lui. Gli scappa troppe volte, mettendolo costantemente in difficoltà nell’uno contro uno. Rischia la frittata con un retropassaggio di testa, prestazione negativa.

Adjapong 5 Soffre la vivacità di Corrado: troppo lento nei raddoppi difensivi, mai pericoloso negli affondi offensivi. Deve assolutamente migliorare.

Collocolo 5,5 Tanta corsa e lavoro sporco, ma è una giornata negativa pure per lui. Discreto in fase di interdizione, non ingrana però la marcia giusta per fare male.

Eramo 5 L’impegno c’è sempre, ma non riesce a imbastire alcuna manovra. Anche perché quello di play non è il suo ruolo naturale. Fatica ad arginare un Palumbo in stato di grazia.

Giovane (dall’1’st) 5,5 Sui suoi piedi orbita qualche pallone in più nella ripresa, ma è evidente che a centrocampo servano maggiori idee.

Caligara 5,5 Come per Collocolo, lavoro sporco e diverse sfere recuperate. Non tira mai indietro la gamba, proprio su un contrasto è costretto a dare forfait.

Lungoyi (dal 19’st) 5,5 Si muove da mezzala e da esterno, poi rischia di perdere un pallone sanguinoso mentre si ritrova playmaker. Fatica a trovare la posizione in campo, emblema della confusione che regna in casa Ascoli.

Falasco 5,5 Il Picchio non ha idee di gioco, lui ci prova con i calci piazzati. Solita spinta offensiva, poco aiuto però a Quaranta quando c’è da frenare Partipilo.

Dionisi 5,5 L’attaccante deve fare gol, ma se non arrivano palloni diventa dura per tutti. Per prendere la sfera deve però scendere spesso sotto la linea di centrocampo.

Gondo 5 Qualche sportellata con i difensori e un paio di sponde interessanti, ma nulla più. Serve altro.

Pedro Mendes (dal 35’st) sv

Iannarilli 6 Vola sulla sua zuccata a colpo sicuro. Meriterebbe più spazio, vista l’evanescenza offensiva del Picchio.

Bucchi (all.) 4,5 Squadra senza idee e senza gioco. La classifica è cortissima. Bisogna cambiare: in campo o in panchina. Prima che sia troppo tardi.

Irrati (arb.) 6,5 Arbitraggio positivo, dirige la gara con esperienza e personalità.