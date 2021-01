Terribile incidente automobilistico nella notte per Morgan De Sanctis. L’attuale dirigente romanista, 43 anni, ex portiere anche di Napoli e Juve, è stato portato d’urgenza al Gemelli dove è stato operato. Ora si trova in terapia intensiva dopo l'asportazione parziale della milza e altri problemi seri di salute. All’ospedale si è recato di corsa Bruno Conti

