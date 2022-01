Diretta Milan-Spezia 1-1, pareggia Agudelo al 64'

È vietato sbagliare per il Milan che allo stadio San Siro ospita lo Spezia in una sfida che può valere il sorpasso sui cugini nerazzurri. Stefano Pioli ripropone Kalulu e Gabbia al centro della difesa, con Hernandez e Florenzi sulle corsie esterne. Diaz, Leao e Saelemaekers alle spalle dell'unica punta Zlatan Ibrahimovic che fa 150 presenze con la maglia del Diavolo. Senza paura Thiago Motta che si gioca la panchina e punti vitali per la lotta salvezza con il tridente Verde-Manaj-Gyasi. Provedel tra i pali, Bastoni a dar manforte a centrocampo. All'andata finì 2 a 1 per i rossoneri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Théo Hernandez; Bakayoko, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Castillejo, Giroud, Rebic, Maldini, Messias, Di Gesù, Stanga. All.: Pioli.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Bastoni, Kiwior, Maggiore; Gyasi, Manaj, Verde. A disp.: Zoet, Zovko, Sala, Kovalenko, Hristov, Nzola, Ferrer, Antiste, Sher, Agudelo, Strelec, Bertola. All.: Thiago Motta.

La gara tra Milan e Spezia, in programma allo stadio "Dall'Ara", sarà visibile in esclusiva streaming su Dazn a partire dalle 18:30.

