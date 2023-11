Milan, Francesco Camarda da record: l'esordio a 15 anni e otto mesi, è il più giovane di sempre a giocare in Serie A

Alla fine è accaduto: Francesco Camarda entra nella storia e diventa il più giovane debuttante nella storia della Serie A. Classe 2008, il bomber delle giovanili rossonere è sceso in campo al minuto 83 di Milan-Fiorentina (finita 1-0 per il Diavolo) al posto di Jovic: con i suoi 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, Camarda - accolto dal boato di San Siro dopo essere stato a lungo acclamato anche nel prepartita - diventa il più giovane di sempre a giocare in A, oltre che il primo 2008 a scendere in campo.