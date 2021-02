Matelica, Samb e Vis Pesaro in campo negli anticipi: serve una vittoria per rilanciarsi

ANCONA - Vigilia di campionato per tre marchigiane, di scena nei sei anticipi al sabato della 27ª giornata del girone B di Serie C. Scenderanno infatti in campo tutte alle 15 la Vis Pesaro, in trasferta a Gubbio, il Matelica, che ospiterà la Virtus Verona all’Helvia Recina di Macerata, e la Samb, impegnata al Riviera delle Palme contro il Sudtirol. In tutti i casi servirà una vittoria dopo le ultime delusioni per tornare a fare punti e risalire la china in classifica. Giocheranno invece domenica la Fermana, in trasferta a Carpi nell’insolito orario delle 12.30, e il Fano, che affronterà il Ravenna al Mancini a partire dalle 15.

SERIE C girone B 27ª giornata

Gubbio-Vis Pesaro sabato 27 ore 15

Imolese-Mantova ore 15

Matelica-Virtus Verona ore 15

Samb-Sudtirol ore 15 Sky

FeralpiSalò-Legnago Salus ore 17.30

Perugia-Modena ore 17.30 Sky

Carpi-Fermana domenica 28 ore 12.30 Sky

Fano-Ravenna ore 15

Triestina-Arezzo ore 15 Sky

Padova-Cesena ore 17.30 Sky

CLASSIFICA



Padova 54

Modena 50

Perugia 49

Sudtirol 49

Triestina 43

Virtus Verona 41

Cesena 41

FeralpiSalò 39

Samb 38

Mantova 34

Matelica 33

Fermana 30

Gubbio 30

Carpi 29

Imolese 25

Fano 24

Vis Pesaro 23

Legnago Salus 22

Ravenna 19

Arezzo 15

