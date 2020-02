Matelica subito avanti 2-0 con Peroni, la Jesina sull'1-1 al Carotti contro il Pineto

Matelica subito in vantaggio nell’unico derby della settima di ritorno del girone F di Serie D: i biancorossi a Civitanova conducono 2-0 sulla Sangiustese grazie a una doppietta del classe 2000 Alessandro Peroni. Il Tolentino prova a fermare in trasferta la marcia del Notaresco, è obbligata vincere anche la Recanatese, di scena ad Avezzano, per recuperare il -7 in classifica dalla vetta. La Jesina, ultima in classifica, sta pareggiando 1-1 al Carotti contro il Pineto. Nell’unico anticipo del sabato, il Montegiorgio ha pareggiato 2-2 a Ortona contro il Chieti.



24ª giornata: Chieti-Montegiorgio 2-2 (42’ su rigore Njambe, 43’ Pampano, 44’ Ricci, 55’ Traini); Avezzano-Recanatese 0-0; Campobasso-Porto Sant’Elpidio 1-0 (Brenci); Fiuggi-Agnonese 1-0 (Macrì); Jesina-Pineto 1-1 (34’ Speranza, 42’ Nepi); Notaresco-Tolentino 0-0; Real Giulianova-Cattolica 0-1 (Battistini); Sangiustese-Matelica 0-2 (Peroni, Peroni); Vastogirardi-Vastese 0-0.



Classifica: Notaresco 51, Matelica 46, Recanatese 44, Campobasso 43, Agnonese 39, Pineto 38, Vastese 36, Montegiorgio 35, Tolentino 31, Fiuggi 30, Vastogirardi 30, Porto Sant’Elpidio 28, Cattolica 21, Giulianova 21, Sangiustese 20, Avezzano 19, Chieti 18, Jesina 12. Ultimo aggiornamento: 15:42





