Il calcio giovanile si decide nelle Marche: undici scudetti si assegnano in sei stadi

ANCONA - Destinazione Marche per le Finali Giovanili TIM 2023: dall'11 al 30 giugno, i migliori talenti del calcio italiano, dall'Under 18 maschile all'Under 15 Femminile, si affronteranno nelle sfide decisive per gli scudetti delle competizioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc. Saranno sei gli stadi che ospiteranno, per quasi tre settimane, 23 partite, tra le quali 11 finali scudetto, due finali per il terzo posto (Under 15 e Under 17 femminile) e dieci gare di semifinale: il «Del Conero» di Ancona, il «Recchioni» di Fermo, il «Giovanni Paolo II» di Matelica, il «Riviera delle Palme» di San Benedetto del Tronto, il «Bianchelli» di Senigallia e il «Della Vittoria» di Tolentino.

Le partite saranno trasmesse su DAZN: la piattaforma proporrà nove finali scudetto (da Under 18 a Under 15 Serie A e B e Serie C, Under 17 e 15 Femminile) e quattro semifinali (Under 18 e Under 17 A e B maschile), avviando così una collaborazione con la FIGC che, prossimamente, sarà arricchita anche da una serie di contenuti esclusivi. «Per il secondo anno consecutivo - commenta il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli - ospitiamo le Finali Giovanili, che rappresentano un'ulteriore occasione di promozione del nostro territorio attraverso lo sport di alto livello.

Con la FIGC abbiamo avviato da tempo una proficua collaborazione che, oltre alle competizioni giovanili, ci ha permesso di ospitare alcune gare delle Nazionali Under 21 e dell'Under 20 negli ultimi anni».