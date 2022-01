Diretta Lazio-Atalanta 0-0: ci prova Pezzella di testa, pallone fuori

Dopo i dubbi delle ultime ore, Lazio-Atalanta si gioca. Nessun nuovo caso nella squadra di Gasperini, che però è all'Olimpico senza nove big: non sono neanche in panchina Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Pasalic, Gosens (infortunato), Malinovskyi, Ilicic, Zapata (infortunato) e Muriel. Sarri si affida davanti a Immobile con Felipe Anderson e Zaccagni.

APPROFONDIMENTI SERIE A L'Inter soffre ma batte il Venezia: 2-1 in rimonta, Barella e... SERIE A Inter-Venezia 2-1, le pagelle: Dzeko decisivo, ma quanti errori.... LO SFOGO Calciatori derubati, l'ultima vittima è Bonifazi....

Segui Lazio-Atalanta in diretta dalle 20:45

PRIMO TEMPO

13' Ci prova Pezzella, che cerca con un colpo di testa di impensierire Strakosha: pallone fuori.

10' Partita iniziata su buoni ritmi. Nonostante le assenze l'Atalanta pressa alto. La Lazio gestisce per il momento le operazioni. Anche se non trova spazi.

Quasi tutto pronto all'Olimpico: le squadre hanno ultimato il riscaldamento.

Lazio-Atalanta, formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, Scalvini, Freuler, Pezzella; Miranchuk, Pessina; Piccoli.

Arbitro: Simone Sozza (sez. di Seregno).

Assistenti: Tegoni– Trinchieri.

IV uomo: Baroni.

V.A.R.: Massa.

A.V.A.R.: De Meo.

Dove vedere Lazio-Atalanta in tv

Lazio-Atalanta sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per gli abbonati Dazn il match sarà visibile sulla App della tv streaming, dunque anche sulla propria smart tv o, se non smart, attraverso Xbox o PlayStation, ad un TIMVISION BOX o ad altri dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick. Lazio-Atalanta, per gli abbonati Dazn, sarà disponibile fruibile anche su tablet, pc o smartphone. Il match fra Sarri e Gasperini sarà visibile anche su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Per gli abbonati, Lazio-Atalanta sarà in streaming su SkyGo e Now, il servizio streaming on demand di Sky.

Ultimo aggiornamento: 21:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA