Italia-Belgio, petizione per farla rigiocare: «La motivazione è folle»

La partita Italia-Belgio ha portato gli Azzurri alla semifinale di Euro 2020, ma i tifosi nordeuropei hanno lanciato una petizione per farla disputare nuovamente. Migliaia di firme sono state raccolte con una motivazione che è apparsa folle. Il match ha visto prevalere la nazionale italiana per 2-1 grazie alle reti di Barella e Insigne a Monaco di Baviera. Chi lancia la petizione non parla di vittoria immeritata, ma vuole confermare la superiorità azzurra.

«Rigiocare contro l'Italia per perdere di nuovo. Abbiamo perso contro i più forti, l'obiettivo è dimostrare quanto fossero davvero più forti», è la strana motivazione precisata sotto. Una petizione che si prende gioco di quella francese contro la Svizzera.

I tifosi della Nazionale di Deschamps sostenevano che la parata decisiva di Sommer in occasione del rigore di Mbappé fosse irregolare e da ripetere, avendo il portiere staccato entrambi i piedi dalla linea di porta nel momento in cui il pallone era partito dal dischetto. Una circostanza smentita dal VAR.

© RIPRODUZIONE RISERVATA